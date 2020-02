Voorzitter Málaga half jaar geschorst

Dat gebeurde door een groep mensen die zich de vereniging van aandeelhouders van Málaga CF noemt. De rechtbank heeft een tijdelijke bewindvoerder voor de club aangesteld. De tijdelijke afzetting van de eigenaar komt op een moment dat de club in een sportieve crisis verkeert. Málaga staat 15e in de Spaanse Segunda División A, het tweede voetbalniveau.

Al Thani kocht Málaga in 2010 voor 36 miljoen euro en hij stak veel geld in de club om een reeks van aansprekende namen zoals Ruud van Nistelrooy, Santi Cazorla, Isco en Julio Baptista binnen te halen. Aanvankelijk met veel succes, want de club werd in 2012 vierde in de hoogste Spaanse klasse en kwalificeerde zich voor het eerst in zijn bestaan voor de Champions League.