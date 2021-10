Vreugde én protest buiten stadion Newcastle United bij begin nieuw tijdperk

Buiten het stadion zijn er fans te zien in gewaden in de clubkleuren, maar er staat ook een busje met de beeltenis van Jamal Khashoggi voor het stadion. Deze journalist voor The Washington Post verdween op 2 oktober 2018 nadat hij het Saoedi-Arabische consulaat in Istanboel binnen was gegaan.



Zijn verdwijning en bevestiging van zijn overlijden leidden tot internationale verontwaardiging en diplomatieke commotie. Volgens Turkse bronnen werd Khashoggi in het consulaat gefolterd, waarbij onder andere zijn vingers werden afgesneden. Later zou hij zijn gedood door onthoofding, al is daar nooit bewijs voor gevonden.