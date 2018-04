Vrouw arbiter Oliver mikpunt bedreigingen na penalty Real

Dat meldt de BBC . Oliver gaf Real een strafschop na een duw van Mehdi Benatia in de rug van Lucas Vázquez. Spelers van Juventus, dat door de benutte penalty van Cristiano Ronaldo werd uitgeschakeld, reageerden woest op de beslissing van Oliver. Gianluigi Buffon ging daarbij over de schreef en kreeg een rode kaart.

De legendarische keeper spuwde na afloop zijn gal over de Engelse arbiter. ,,Het is duidelijk dat hij geen hart in zijn borst heeft zitten, maar een vuilnisbak. Als je niet het karakter hebt om een wedstrijd als deze in een stadion als dit te leiden, dan kan je beter met je vrouw en kinderen op de tribune gaan zitten, Sprite drinken en chips eten.'' Ook Benatia gaf Oliver de schuld van de uitschakeling.