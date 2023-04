Vrouwen FC Barcelona mogen zich gaan opmaken voor Champions League-finale in Eindhoven

De vrouwen van FC Barcelona hebben zich als eerste weten te plaatsen voor de finale van de Champions League. Over twee wedstrijden was het de betere van Chelsea. Het duel in Camp Nou eindigde in een 1-1 gelijkspel, waardoor de 0-1 van een week eerder in Londen doorslaggevend was. Wederom speelde de Noorse topspeelster Caroline Graham Hansen een sleutelrol.

Barcelona won zijn laatste negentien thuiswedstrijden in de Champions League allemaal. Daarin scoorde het 78 keer, met maar acht tegentreffers. De laatste thuisnederlaag dateert alweer uit maart 2018, toen Lyon in Catalonië te sterk was. Tegenstander Chelsea kon bovendien niet rekenen op een paar bepalende speelsters, dus het was wel duidelijk wie ook in deze ontmoeting weer de favoriet was. Barça nam bovendien een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd mee naar Camp Nou. In Londen maakte Caroline Graham Hansen al in de vierde minuut de eerste en zo bleek later winnende goal.

In een goed gevuld en sfeervol Camp Nou was het Chelsea dat uit de startblokken schoot, maar al gauw nam de thuisploeg het heft in handen. Het Spaanse publiek dacht in de achtste minuut te mogen juichen, ware het niet dat de treffer van Graham Hansen niet doorging vanwege hands. Vervolgens creëerde Barcelona nog meer kansen, al kwam Chelsea richting de rust ook weer wat meer in het stuk voor. Halverwege hadden beide ploegen echt nog nul keer tussen de palen geschoten. Dat kwam doordat Barça veelvuldig over het doel van Ann-Katrin Berger schoot.

Na iets meer dan een kwartier in de tweede helft was het dan toch raak voor Barça. Wie anders dan Graham Hansen was wederom het eindstation, nadat Aitana Bonmati razendsnel het spel van het ene naar het andere doel had verplaatst. Kort daarna lukte het Chelsea echter toch eens om wat terug te doen. Guro Reiten benutte de rebound nadat de inzet van Sam Kerr werd gekeerd door Sandra Panos. Daar bleef het bij voor de Engelsen, die het over twee duels aflegden. Barcelona, ook in eigen land weer hard op weg naar de landstitel, mag zich gaan opmaken voor de finale in Eindhoven.

De tegenstander van Barcelona in de Champions League-finale, op zaterdag 3 juni in een uitverkocht Philips Stadion, wordt maandag bekend. Dan nemen Jill Roord, Lynn Wilms en Dominique Janssen het met VfL Wolfsburg opnieuw op tegen het Arsenal van Victoria Pelova. In de heenwedstrijd in Duitsland waren de twee ploegen nog in evenwicht en werd het 2-2.