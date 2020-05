Vrouwentak Arsenal beboet voor discriminatie

De Engelse voetbalbond FA vindt dat de club in 2014 onterecht een jeugdcoach heeft ontslagen die zelf naar buiten bracht dat hij een vorm van autisme hard. Robin Carpenter, die de meisjes onder 15 onder zijn hoede had, won in 2015 al het arbeidsgeschil. Hij kreeg ruim 17.000 pond als compensatie voor zijn oneerlijke ontslag. De conclusie was dat Arsenal de coach vanwege zijn handicap onredelijk had behandeld.