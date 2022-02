VVCS-voorzitter Levtsjenko des duivels op FIFA: ‘Dit is krankzinnig, er sterven mensen in Oekraïne’

Robert Lewandowski walgt van de oorlog die Rusland is begonnen in het buurland van zijn eigen vaderland Polen. Hij staat volledig achter het standpunt van de Poolse voetbalbond die weigert tegen Rusland te spelen in de play-offs voor het WK in Qatar.

Ook Levgeni Levtsjenko, voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond VVCS en afkomstig uit Oekraïne, was des duivels op de FIFA. ,,Dit is krankzinnig", twitterde hij. ,,Er sterven mensen in Oekraïne. En de FIFA laat het Russische regime de sport gewoon gebruiken voor zijn eigen populariteit. Je moet je schamen, FIFA.” In een latere tweet, in het Russisch, voegde Levtsjenko eraan toe: ,,Het is een onaanvaardbare beslissing. In deze situatie is de FIFA net zo crimineel als het agressorland. En zeg alsjeblieft niet dat sport en politiek gescheiden moeten blijven.”