Waar in Europa is het nog spannend?

OverzichtNa de interlandperiode is de laatste en beslissende fase van het seizoen 2017/2018 aangebroken. In sommige competities is de aanstaande kampioen al bekend, maar in veel competities staat er de komende twee maanden nog genoeg op het spel, zowel bovenin als onderin. Een overzicht van de vijf topcompetities van Europa.

Premier League

In de Premier League is het niet de vraag of, maar wanneer Manchester City kampioen wordt. De ploeg van Pep Guardiola staat nu zestien punten voor op Manchester United, dat volgende week zaterdag op bezoek gaat bij de koploper. Manchester City wordt dan bij winst op de rivaal kampioen. De stadsderby van Manchester valt voor City precies tussen de dubbele confrontatie met Liverpool in de kwartfinale van de Champions League in. Verder is de strijd om de bovenste vier plaatsen (rechtstreekse plaatsing voor Champions League) interessant. Arsenal lijkt hier opnieuw naast te gaan grijpen, maar ook Tottenham Hotspur en Chelsea moeten vrezen. Onderin lijkt degradatie na acht seizoenen op het hoogste niveau onafwendbaar voor West Bromwich Albion, terwijl het verschil tussen de nummers 13 en 19 slechts zeven punten is.



1. Manchester City 30 - 81 punten

2. Manchester United 30 - 65 punten

3. Liverpool 31 - 63 punten

4. Tottenham Hotspur 30 - 59 punten

5. Chelsea 30 - 56 punten

6. Arsenal 30 - 48 punten

La Liga

FC Barcelona koerst af op de titel in Spanje, maar voor de ploeg van Ernesto Valverde is er in de slotfase van het seizoen nog een mooi doel: de derde ongeslagen kampioen van Spanje worden, na Athletic Bilbao in 1930 en Real Madrid in 1932. Barcelona speelt nog negen wedstrijden, onder meer thuis tegen Valencia en Real Madrid. De vier Champions League-ploegen lijken wel zeker en ook onderin is het niet heel spannend meer. Clarence Seedorf koerst met Deportivo La Coruña af op degradatie, met zeven punten achterstand op nummer zeventien Levante.



1. FC Barcelona 29 - 75 punten

2. Atlético Madrid 29 - 64 punten

3. Real Madrid 29 - 60 punten

4. Valencia 29 - 59 punten

5. Villarreal - 29 - 47 punten

6. Sevilla 29 - 45 punten

Serie A

De Serie A is dit seizoen zonder twijfel de spannendste topcompetitie in Europa. Napoli ging maandenlang aan kop, maar na de 2-4 nederlaag tegen AS Roma nam Juventus de koppositie toch weer over. Juventus werd de afgelopen zeven seizoenen al kampioen van Italië, de spelers en supporters van Napoli smachten naar de derde landstitel na de scudettos in 1987 en 1990. Op zondag 22 april gaat Napoli op bezoek bij Juventus. Onderin de Serie A is Benevento al bijna gedegradeerd, maar daarboven is het nog spannend. Het gat tussen de nummer 14 Cagliari en nummer 19 Hellas Verona is zeven punten. All to play for dus, zowel onderin als bovenin.



1. Juventus 29 - 75 punten

2. Napoli 29 - 73 punten

3. AS Roma 29 - 59 punten

4. Internazionale 28 - 55 punten

5. Lazio 29 - 54 punten

6. AC Milan 28 - 50 punten

Dries Mertens. Paulo Dybala.

Bundesliga

Bayern München koerst af op de vijftiende landstitel in 22 jaar tijd en alweer de zesde titel op rij. Zaterdagavond krijgt de ploeg van Jupp Heynckes bezoek van Borussia Dortmund, dat dit seizoen flink teleurstelt. Als Schalke thuis punten laat liggen tegen Freiburg en Bayern wint van Dortmund, is Der Rekordmeister opnieuw kampioen. In de strijd om de vier Champions League-tickets is Eintracht Frankfurt een goede kanshebber. De ploeg van Jetro Willems, Jonathan de Guzmán en Sébastien Haller voelt wel de hete adem van Bayer Leverkusen en RB Leipzig in de nek. Onderin koerst zesvoudig landskampioen HSV af op de eerste degradatie in de clubhistorie.

1. Bayern München 27 - 66 punten

2. Schalke 04 27 - 49 punten

3. Borussia Dortmund 27 - 48 punten

4. Eintracht Frankfurt 27 - 45 punten

5. Bayer Leverkusen 27 - 44 punten

6. RB Leipzig 27 - 43 punten

Ligue 1

Paris Saint-Germain werd vorig seizoen voor het eerst sinds 2012 geen kampioen van Frankrijk, maar na de komst van Neymar en Kylian Mbappé was al snel duidelijk dat AS Monaco de titel niet kon prolongeren. PSG won dit seizoen al 27 van de 31 competitieduels, maar succes in Europa bleef opnieuw uit. Het wachten is nu op het volgende kampioensfeestje en de grens van 100 punten is ook binnen bereik. De vraag is of Unai Emery daarmee zijn baan kan redden. Olympique Marseille en Olympique Lyon strijden om de derde plaats, die recht geeft op een plek in de voorronde van de Champions League. Onderin moet Lille OSC, in 2011 nog landskampioen, vrezen voor degradatie naar de Ligue 2.



1. Paris Saint-Germain 31 - 83 punten

2. AS Monaco 30 - 66 punten

3. Olympique Marseille 30 - 59 punten

4. Olympique Lyon 30 - 57 punten

5. Stade Rennes 30 - 45 punten

6. FC Nantes 30 - 44 punten