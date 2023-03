Waar ligt de toekomst van Jude Bellingham? ‘Hij had naar clubs in de Premier League gekund’

Trainer Edin Terzic heeft goede hoop dat hij zich dinsdag met Borussia Dortmund plaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Duitsers verdedigen in Londen een voorsprong van 1-0 tegen Chelsea. Terzic houdt zich vooral vast aan het goede spel van Jude Bellingham, de 19-jarige spelmaker die naar verluidt in de belangstelling staat van Liverpool, Manchester City en Chelsea.

,,Vragen over interesse van andere clubs voor Jude krijgen we al vanaf het begin dat hij hier speelt”, aldus Terzic. ,,Hij had toen ook naar clubs in de Premier League gekund, maar hij koos bewust voor een stap naar Dortmund. Ik denk dat het voor beide partijen goed heeft uitgepakt. Wij helpen hem als club ook verder in zijn loopbaan.”

Aan de hand van Bellingham won Dortmund dit jaar alle tien de wedstrijden, in de competitie, beker en Champions League. Terzic: ,,We zijn erg blij met Jude, op 19-jarige leeftijd is hij een van onze leiders. We weten dat we morgen een goede prestatie van hem nodig hebben.”

Chelsea

Bij Borussia Dortmunds tegenstander Chelsea heeft trainer Graham Potter de fans opgeroepen dinsdag achter hun ploeg te gaan staan. Het Europese toernooi moet het seizoen van de Londense topclub redden. Chelsea staat in de Premier League op de tiende plaats en werd in zowel de FA Cup als de League Cup voortijdig uitgeschakeld. ,,Supporters hebben altijd het recht om hun mening te geven. Zij hebben, net als wijzelf, geleden onder de slechte resultaten”, aldus Potter. ,,Maar de fans kennen ook het belang van het duel van morgen. We willen het Dortmund moeilijk maken hier en daar hebben we de fans voor nodig.”

Het is nog niet duidelijk of Reece James tegen Dortmund kan meedoen. De verdediger miste zaterdag de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Leeds United met een dijbeenblessure. De Amerikaanse aanvaller Christian Pulisic keert terug in de selectie.

