Waar wordt het EK 2028 en EK 2032 gehouden? Dit zijn de landen die zich kandidaat stellen

Sarina Wiegman lijdt eerste nederlaag met Engeland: ‘Ik maak mij niet zo snel zorgen’

Sarina Wiegman bleef ongeslagen in haar eerste dertig interlands als bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen, maar dinsdagavond was daar de eerste nederlaag. Australië, komende zomer samen met Nieuw-Zeeland organisator van het WK, won met 0-2 in het stadion van Brentford in Londen.