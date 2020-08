Waarom Dembélé en Cornet het altijd zo naar hun zin hebben tegen ManCity

• Lyon plaatste kwalificeerde zich deze eeuw voor de derde keer voor de halve finale in een Europese competitie, na de halve finale in de Champions League in 2010 en de Europa League in 2017 (uitgeschakeld door Ajax), dat is meer dan welke andere Franse club.



• Moussa Dembélé, gisteravond als invaller in de slotfase goed voor twee goals, maakte meer doelpunten tegen Manchester City in de Champions League (4 treffers in 3 wedstrijden) dan tegen de elf (!) andere teams waartegen hij speelde (drie keer in 22 wedstrijden). Hij scoorde zijn eerste twee treffers in 2016 namens Celtic tegen City in een groepsduel in Glasgow (3-3). Dembélé is daarmee de eerste speler ooit die namens twee clubs heeft gescoord tegen Manchester City.