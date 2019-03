Waarom Max Verstappen goed is voor je gezondheid

Door Rik Spekenbrink



Het was maandagochtend, de eerste wintertestdag van 2019. Er stond in Barcelona niets op het spel, zelfs voor de kleinste conclusie was het veel te vroeg. Toch klikten 388.635 mensen op deze website de liveblog aan. Vanaf kantoor keken ze stiekem even hoe de eerste kilometers van Max Verstappen met een Honda-motor verliepen. Hoe is het toch te verklaren dat half Nederland in katzwijm valt als een jongeman van 21 achter het stuur kruipt?



,,Max staat voor mannelijkheid’', zegt Jan Derksen, klinisch psycholoog en hoogleraar aan de Radboud Universiteit. ,,Zijn raceauto ziet er goed uit, is snel en kan alles. Dat spreekt ook vrouwen aan, iedereen heeft mannelijkheid in zich. Bovendien hebben we allemaal, hoe oud we ook zijn, het kind nog in ons. Kinderen hebben behoefte aan een idool. Dat is een psychologisch proces. Door een idool te delen, voelen we ons met elkaar verbonden.’’



We barsten in Nederland van de olympisch en wereldkampioenen, maar geen sporter is zo populair als Verstappen. Online is de ‘Max Mania’ meetbaar. Bij races ook. Of er nu gereden wordt in Sjanghai, Mexico of Boedapest: fans reizen hem achterna. In Oostenrijk komen ze ruimte tekort voor de speciale Verstappen-tribunes en -campings. De kijkcijfers zijn, zeker voor betaalzender Ziggo Sport, uitstekend. Zijn populariteit kent geen grenzen en groeit nog steeds.



Maar het gaat verder dan dat. Er lijkt soms sprake van blinde verafgoding. Als hij een steward uitscheldt, staat het publiek op de banken. Geeft hij een collega na de race een paar duwtjes? Gelijk heeft-ie. Bij een aanrijding is het simpel: de ander heeft het gedaan. Het geldt niet voor al zijn fans, maar voor velen is Verstappen een onfeilbare held.



Een beetje zoals België omging met Sven Nys een aantal jaren geleden. Justine Rombaut deed voor haar masterproef uitgebreid onderzoek naar het ‘fan-dom’ van de veldrijder. ,,Die kon ook niets fout doen’', zegt ze. ,,Hij was een halfgod in Vlaanderen, het was Sven tegen de rest. Het verschil is alleen dat Nys in die tijd alles won. Hij paste in het plaatje van de ideale schoonzoon, was niet te betrappen op iets onsportiefs of een opvallende uitspraak. Daar kicken Vlamingen op. Iedereen kon dicht bij hem komen, Nys ging op fandagen uit eten met zijn fans.’'