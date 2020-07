Waarschuwing: Engelse doelpuntenregen op komst in zinderende degradatiestrijd

Watford - Manchester City (19.00 uur)

Watford FC speelt sinds het seizoen 2015/2016 in de Premier League en van elke ploeg werd in elk geval wel één keer gewonnen. Tottenham Hotspur, Manchester United, Chelsea, dit seizoen zelfs nog met 3-0 van Liverpool. Maar van Manchester City wonnen The Hornets geen enkele keer. In negen onderlinge duels werd er zelfs geen enkel schamel puntje behaald tegen de lichtblauwe formatie uit Manchester. Negen duels, nul keer gewonnen, nul keer gelijk, negen keer verloren.



Erg hoopvol zullen de fans van Watford FC, dat deze week uit blinde paniek coach Nigel Pearson op straat zette, niet zijn voor vanavond. Want niet alleen is er de pijnlijke statistiek van nul punten uit negen wedstrijden tegen Manchester City. Er is vooral nog een veel pijnlijker doelsaldo in die negen wedstrijden: 39-4. Manchester City maakt dus gemiddeld meer dan vier goals per wedstrijd tegen Watford.



Vooral de laatste twee ontmoetingen waren pijnlijk: de 6-0 in de FA Cup-finale van vorig jaar en de 8-0 op de zesde speeldag van het huidige seizoen. De grootste zege ooit van Manchester City en de grootste nederlaag ooit van Watford op het hoogste voetbalniveau. Maar in thuiswedstrijden dan Watford dan? Daar gaat het niet veel beter: in het seizoen 2016/2017 en 2017/2018 werd het 0-5 en 0-6.