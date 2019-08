Wagner neemt het op voor racistische Schalke-voorzitter

Tönnies zei vorige week dat hij tegen een belastingverhoging is om de klimaatverandering te bekostigen. ,,Het geld zou beter kunnen worden besteed aan de bouw van twintig energiecentrales per jaar in Afrika. Dan zouden de Afrikanen kunnen stoppen met het omhakken van bomen en het maken van baby's in het donker.”



De 63-jarige Duitser werd door zijn club geschorst voor drie maanden. In een verklaring op de clubwebsite bood hij zijn verontschuldigingen aan. De Duitse voetbalbond DFB buigt zich op 15 augustus nog over de zaak.