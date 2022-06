Wales-aanvoerder Bale leeft mee met Oekraïne: ‘Maar wij willen ook heel graag naar WK’

,,Dit is een grote wedstrijd”, zei Bale, die vorige week voor de vijfde keer met Real Madrid de Champions League won. ,,Het is moeilijk te zeggen of dit de grootste wedstrijd ooit voor ons is. We hebben natuurlijk al eens in de halve finales van een EK gestaan”, zo doelde de 32-jarige aanvaller op het EK-debuut in 2016, waar Wales pas in de halve finales strandde tegen Portugal.