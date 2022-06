Wales ziet spelers geblesseerd afhaken voor duel met Oranje

Bondscoach Rob Page van Wales kan morgenavond tijdens het uitduel met het Nederlands elftal in de Nations League geen beroep doen op de geblesseerde Neco Williams, Danny Ward, Joe Morrell en Joe Allen. Rhys Norrington-Davies is geschorst voor de ontmoeting in De Kuip. Hij tekende vorige week voor de gelijkmaker in het verloren thuisduel met Oranje (1-2).

Wales staat halverwege de groepsfase onderaan met 1 punt. Nederland is koploper met 7 punten. Wales speelde zaterdag gelijk tegen België (1-1) en ging in de eerste poulewedstrijd onderuit in Polen (2-1). De ploeg van bondscoach Page wist zich anderhalve week geleden wel voor het eerst sinds 1958 voor het WK te kwalificeren. ,,En dat was ons belangrijkste doel voor deze periode”, zei aanvoerder Gareth Bale tijdens een persconferentie voor het duel met Oranje.

Bale had zijn loopbaan waarschijnlijk beëindigd als Wales zich niet voor het WK had geplaatst. Nu wil de aanvaller nog even door en is hij na zijn transfervrije vertrek bij Real Madrid op zoek naar een club waar hij wekelijks speeltijd krijgt. Bale vertelde voorlopig alle opties open te houden en sluit ook niet uit dat hij voor Cardiff City gaat voetballen.

Bale ziet kansen voor Wales tegen het Nederlands elftal. ,,Vorige week kwamen we ook in de slotfase nog op 1-1. Helaas gaven we het duel toen toch nog uit handen. Er zijn spelers geblesseerd afgevallen. Dat is niet raar. Dit wordt onze vijfde wedstrijd sinds 1 juni. Maar we hebben goede talenten. Die zullen nu een kans krijgen.”