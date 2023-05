Walk down memory lane: ‘De Drie van Milaan’, Sneijder en zijn band met Mourinho en de Milanese avonturen van Seedorf

Italiaanse voetballer Armando Izzo vijf jaar de gevangenis in voor match­fixing en criminele banden

Armando Izzo van Serie A-club Monza is donderdag door de rechtbank in Napels veroordeeld wegens matchfixing en deelname aan een misdadige organisatie. Dat heeft zijn club bekendgemaakt over de 31-jarige Italiaanse verdediger, tevens drievoudig international. Volgens Italiaanse media moet hij daarom ongeveer vijf jaar de gevangenis in.