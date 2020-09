Wat Ajax gaat missen: ‘Goals, loopacties en een ongelooflijk voetbalbrein’

Door Johan Inan



,,Hebben jullie gezien dat Edwin van der Sar, mijn oude makker, reageerde”, vraagt Ferdinand, net terug van vakantie, zich af op zijn eigen Youtube-kanaal. ,,Hij stuurde huilpoppetjes. Hij is hier niet blij mee, omdat hij wéét wat voor speler hij laat gaan. Welke kwaliteiten en klasse deze speler heeft.”



Die capaciteiten somt de voormalige topverdediger zelf op. ,,Goals, assists, loopacties de zestien in, een goede arbeidsethos en een ongelooflijk voetbalbrein. Het is een Ajax-jongen, dus hij weet wel hoe hij moet voetballen”, aldus Ferdinand.

,,Of hij het meteen zal laten zien? De tijd zal het leren. Maar wat ik al wel weet, dat United een stabiele, allroundspeler heeft binnengehaald. Eentje die het spelletje snapt. Ik heb Van de Beek gezien in dat geweldige Champions League-jaar van Ajax. Zijn intelligentie, de manier waarop hij tussen de linies komt, hoe hij de zestien in komt en dan ijskoud scoort... Dit kan weleens precies de juiste speler voor Man United zijn. Dus, Ole: ik steun je, goed gedaan!”

Ferdinand denkt dat Van de Beek een schot in de roos is voor de club die hij 12 jaar diende, maar daarmee weerspiegelt de voormalige international niet de algemene teneur in Engeland over de eerste grote aankoop van United deze zomer. De concurrentiestrijd, en dat hij als koopje gezien kan worden, zijn redenen voor andere Britse analytici om sterk rekening te houden met een sof.

Bij Ajax zelf is er nauwelijks twijfel. Hoewel het elftal ook zonder hem keurig draaide, trapte hij het gaspedaal als invaller vaak nog verder in. Trainer Erik ten Hag zag dat tegen RKC, en ook zeker in Salzburg. De eerste helft was al behoorlijk, maar nadat Van de Beek halverwege inviel, draaide Ajax misschien wel de beste fase van de voorbereiding. Bij Ajax hebben ze aan den lijve ondervonden hoe Van de Beek, die als elfjarige bij de club kwam, zich elk seizoen weer doorontwikkelde tot een onwrikbare middenvelder.

Meeste duels

Om te kunnen presteren, moet een speler fit zijn. Als Ten Hag daar bij één speler niet over te klagen had de afgelopen jaren bij Ajax, was dat Donny van de Beek wel. Door een hamstringblessure miste hij in het onderbroken coronaseizoen drie wedstrijden. In de twee eredivisiejaren ervoor ontbrak de schaduwspits in geen enkele wedstrijd van Ajax. Over de laatste drie seizoenen genomen speelde Van de Beek de meeste competitieduels voor de Amsterdammers, ook meer dan Andre Onana.

Volledig scherm Donny van de Beek tijdens de training van Oranje. © BSR Agency

De doelman blijft hem in Europees verband wel voor. Sinds de succesvolle Europa League-campagne in 2016 moet hij in het aantal Europese optredens alleen hem en Hakim Ziyech voor zich dulden. Van de Beek kan niet alleen buigen op een betrouwbaar fysiek, hij wist zich, behoudens een bijrol medio 2018, ook vrijwel altijd verzekerd van een plek in het elftal van zijn trainers.

Neusje voor de goal

En dat heeft weer met een andere kwaliteit te maken: rendement. Van de Beek is een sleutelspeler als het gaat om het creëren van kansen. Wat hem speciaal en modern maakt in het hedendaagse voetbal dat meer en meer gedomineerd wordt door clubs en trainers die de fysieke gesteldheid en uithoudingsvermogen (lees: sprints) tot belangrijkste eigenschappen voor succes hebben verheven, is zijn neusje voor de goal.

Spelers met een neusje voor de goal blinken niet alleen uit in de afronding, maar vooral ook in de aanloop ernaar toe. Het inleiden van treffers heeft Van de Beek zich steeds meer eigen gemaakt. Niet met individuele acties of weergaloze passes, want de noeste middenvelder heel weet goed wat hij wel en niet kan.

Volledig scherm Donny van de Beek juicht nadat hij heeft gescoord tegen Chelsea. © AFP

Diepgang

Van de Beek blinkt uit in het positie kiezen en alles wat daarbij komt kijken: diepgang, bewegen tussen de linies en het creëren van ruimtes voor de behendige spitsen. Eén statistiek maakt het gevaar dat hij met zijn loopvermogen sticht heel helder: Geen aanvaller van topclubs AZ, Feyenoord of PSV noteerde het afgelopen seizoen meer balcontacten in de zestien van de tegenstander.

Voormalig Twente- en Engeland-coach Steve McClaren vergeleek hem om die reden ook al met Frank Lampard, die conditie aan productiviteit koppelde, door als middenvelder van Chelsea tien seizoenen op rij de dubbele cijfers te halen. Dat deed de huidige coach vanaf zijn 25ste. De 23-jarige pendelaar Van de Beek was in zijn laatste drie eredivisieseizoenen goed voor 29 goals. In de laatste vier jaar was hij in Europees verband acht keer afmaker en vijf maal aangever bij goals van Ajax. Alleen Ziyech en Tadic noteren een hoger rendement.

Afgaande op het winstpercentage van het getransfereerde jeugdexponent bij Ajax, is Van de Beek één van de succesvolste spelers in de clubgeschiedenis. Van alle spelers die minimaal honderd wedstrijden voor de club speelden, wonnen alleen legende Johan Cruijff en oud-doelman Gert Brals procentueel meer eredivisiewedstrijden (77,1%).

Als dat niet het bewijs van het pleidooi van Ferdinand is, verklaart dat wel waarom ze bij Ajax zijn gemis vrezen en overtuigd zijn van zijn slagingskansen in de competitie waar loopvermogen en scoringsdrift vereisten zijn voor schaduwspitsen.