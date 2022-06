Wat een goal! Australische spits scoort met onwaarschijnlijke scorpion kick

Voor nog geen 500 toeschouwers in Oezbekistan hielp de 20-jarige aanvaller zijn ploeg in het toernooi om de Azië Cup vlak voor rust op weergaloze wijze aan de gelijkmaker tegen Irak (1-1). ,,Blij met de goal, maar vraag me niet hoe ik het heb gedaan", reageerde de schutter na zijn scorpion kick. ,,Ik rende naar voren, zag de bal achter me gaan en dacht gewoon: ‘Yeah, let's do it’. Ik kon niets anders doen.”