Watford-aanvaller maakt ‘ongelooflijke goal’ van eigen helft, maar mist vervolgens penalty

Zijn trainer Rob Edwards omschreef het als een ‘geniale ingeving’ en daar val wel wat voor te zeggen. Watford-aanvaller Ismaila Sarr schoot de bal in de elfde minuut van het treffen met West Bromwich Albion vanaf zijn eigen helft in het vijandelijke doel. Het bleek uiteindelijk niet voldoende voor een zege: 1-1.

Sarr kreeg de bal maandagavond van Watford-verdediger Craig Cathcart en bracht hem net voor de middenlijn onder controle. De Senegalees had al gezien dat West Brom-keeper David Button wel erg ver voor zijn doel stond en schoot de bal over hem heen in het lege doel: 1-0.

Na de gelijkmaker van Karlan Grant net na rust kreeg Sarr een kwartier voor tijd de mogelijkheid om Watford opnieuw op voorsprong te schieten. Hij zette zich achter een penalty, maar schoot deze weinig overtuigend in en Button redde simpel. Ondanks de misser die Watford twee punten kostte, ging het na afloop vooral over het doelpunt van Sarr.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Als je gewoon kijkt naar de kwaliteit van dat doelpunt, het is een geniale ingeving", aldus coach Edwards. ,,Techniek en visie, als je zo'n goal ziet, het is speciaal. Zodra de bal van zijn voet kwam, wist ik dat hij raak was. Het was een ongelooflijk goal.”

Edwards ging ook nog even in op de gemiste strafschop: ,,Hij zal teleurgesteld zijn, maar hij speelde geweldig. Dankzij hem hebben we een punt gepakt en hij was dapper genoeg om de strafschop te nemen. Hij ging er niet in, maar we verdienden de zege ook niet echt.”

Sarr speelt sinds 2019 bij Watford, dat Stade Rennes dertig miljoen euro betaalde voor de aanvaller. Afgelopen seizoen degradeerde Watford uit de Premier League.