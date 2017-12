Watford vecht rode kaart Zeegelaar aan

De nummer negen van de Premier League liet vandaag weten de rode kaart die de Nederlandse verdediger zaterdag tegen Burnley kreeg te gaan aanvechten.



Zeegelaar werd op Turf Moor een paar minuten voor rust van het veld gestuurd voor een tackle op Steven Defour. Kort daarna maakte Scott Arfield namens Burnley het enige doelpunt van de wedstrijd (1-0).



,,Het was heel, heel zwaar bestraft door de scheidsrechter'', mopperde trainer Marco Silva. ,,Ik heb de beelden heel vaak teruggekeken, maar voor mij was dit geen rode kaart. Het had grote invloed op de wedstrijd. De scheidsrechter wilde er niet met me over praten, ik heb geen idee waarom.''



Voor Zeegelaar, sinds kort basisspeler bij Watford, dreigt een schorsing van drie wedstrijden.