Webó blikt met dubbel gevoel terug op bewogen week: ‘Het was pijnlijk, maar dit is wel een kantelpunt’

VideoPierre Webó, de assistent-coach van Istanbul Basaksehir, heeft bij de BBC voor het eerst gesproken over de gebeurtenissen van afgelopen week in Parijs. De voormalig spits uit Kameroen denkt dat 8 december 2020 een belangrijke datum zal blijken in de strijd tegen racisme.

De spelers van Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir liepen dinsdagavond na een kwartier spelen van het veld tijdens in het Parc des Princes, nadat de Roemeense vierde official Sebastian Coltescu scheidsrechter Ovidiu Hategan inseinde dat hij Webó geel moest geven. Coltescu gebruikte daarbij het woord ‘negru', zwart in het Roemeens. Webó en Demba Ba, reservespits van Basaksehir, hoorden dit en waren direct duidelijk: wij gaan niet meer verder. Toen de spelers van PSG begrepen wat er was gezegd, wilden ook zij niet meer verder. De wedstrijd werd op woensdagavond alsnog uitgespeeld (5-1 voor PSG), nu onder leiding van Danny Makkelie.

Webó zegt nu dat de dagen daarna de moeilijkste van zijn carrière waren. Hij voegde eraan toe dat hij de hulp van een dokter nodig had om te slapen op de avond van het incident. De voormalig spits uit Kameroen, die 58 interlands speelde, denkt wel dat het een historisch moment was en hoopt ook dat het een kantelpunt zal zijn. ,,Naar mijn mening is er een voetbalwereld van voor 8 december en eentje van na 8 december. Het zal voor altijd worden herinnerd. Ik was boos op wat de official zei, maar ik heb mijn kalmte bewaard. Ik dacht alleen: waarom moet mij dit overkomen? Ik kon het eigenlijk niet geloven.”

Webó, sinds vorig jaar assistent van Okan Buruk bij de kampioen van Turkije, voelde zich enorm gesteund door de spelers van zijn ploeg en die van PSG. Alle spelers droegen de volgende avond shirts met de tekst ‘No to racism’ en voor de wedstrijd werd er geknield op de middencirkel.

,,We hebben laten zien dat we alles zullen doen wat nodig is om racisme uit het voetbal te krijgen. Het is niet de scheidsrechter die het gaat stoppen, het zijn de spelers die de macht in handen hebben genomen, zoals dat al zo vaak is geroepen de afgelopen jaren. Nu gebeurde dat ook echt. Zoals ik al zei, we hebben nu de dag vóór 8 december en de dag erna.”

,,Ik wil niet dat mensen bij dit moment aan mij zullen denken. Het zou jammer zijn als ik hiervoor herinnerd word”, zei Webo. ,,Ik schaam me ervoor om eerlijk te zijn. Deze twee of drie dagen waren de moeilijkste uit mijn carrière. Wat we moeten onthouden van afgelopen week is de kracht en de macht van de spelers, die hebben aangegeven: tot hier en niet verder.”

UEFA zegt dat het bewijs aan het verzamelen is, maar verwacht geen uitkomst voor kerst. De Roemeense officials die de leiding hadden over de afgelaste Champions League-wedstrijd zijn afgetreden totdat er uitspraak wordt gedaan.

