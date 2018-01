Wéér blessure Ousmane Dembélé

De blessure kwam aan het licht na de competitiewedstrijd van zondag tegen Real Sociedad, die Barcelona won met 4-2. Onderzoek heeft uitgewezen dat een spier in zijn bovenbeen is aangetast. Het is niet dezelfde spier in de hamstring die Dembélé de eerste seizoenshelft lang aan de kant hield.



Dembélé (20) kwam in het begin van het seizoen voor ruim 100 miljoen euro over van Borussia Dortmund. Hij raakte vervolgens na enkele wedstrijden zwaar geblesseerd. Hij maakte pas begin dit jaar weer zijn eerste speelminuten.