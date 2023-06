Weer ongekende mijlpaal Cristiano Ronaldo: Portugees als eerste voetballer op 200 interlands

Zeg nooit dat records nooit worden verbeterd, maar zeker is wel dat niet veel voetballers in de toekomst de magische grens van 200 interlands gaan slechten. Cristiano Ronaldo is sinds vanavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland in elk geval de eerste speler ooit die 200 keer voor zijn land is uitgekomen.