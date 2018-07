Weg open voor Magallán, Betis strikt Japanse WK-ganger

Het WK in Rusland nadert stiekem zijn ontknoping, maar de meeste clubs zijn alweer druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we deze zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Napoli haalt opvolger voor Jorginho

Volledig scherm Fabian Ruiz viert een goal tegen Barcelona. © Getty Images Napoli heeft de Spaanse middenvelder Fabián Ruiz Peña voor 30 miljoen euro overgenomen van Real Betis. De Italiaanse club was bereid de gelimiteerde afkoopsom te betalen die Fabián eerder dit jaar had laten opnemen toen hij zijn contract in Sevilla verlengde tot medio 2023. De Spanjaard ondertekende in Napels een contract voor vijf jaar.



Fabián moet bij Napoli de opvolger worden van Jorginho, die op het punt staat te verhuizen naar Manchester City. De geboren Braziliaan, international van Italië, groeide na zijn komst naar Napels begin 2014 al snel uit tot een belangrijke schakel op het middenveld.

Nigeriaan Nwakali gespot in Rat Verlegh Stadion

De Nigeriaanse voetballer Kelechi Nwakali is bij NAC, zo meldt hij op zijn Instagramaccount. Maar het is nog onduidelijk of de middenvelder van Arsenal voor een transfer bij de club is of dat NAC mogelijk onderhandelt met zijn broer Chidiebere Nwakali, die bij Manchester City onder contract staat.

Chidiebere Nwakali (21) is een aanvallende middenvelder die vorig seizoen speelde voor Manchester City onder 23. Zijn jongere broertje Kelechi Nwakali staat onder contract bij Arsenal en werd door de Londenaren in het verleden verhuurd aan MVV en VVV Venlo.

#nawedeyhere👍👍💯💯 998 Likes, 40 Comments - Kelechi Nwakali (@nwakali25) on Instagram: "#nawedeyhere👍👍💯💯"

Vitesse haalt WK-ganger Costa Rica binnen

Vitesse heeft zich versterkt met een WK-ganger van Costa Rica. Het gaat niet om een speler, maar om fitnesstrainer Angel Aceña Rodriguez. De 36-jarige Spanjaard maakte deel uit van de begeleidingsstaf van Costa Rica op de mondiale eindronde in Rusland.

Van Ooijen houdt conditie op peil bij Jong PSV

Peter van Ooijen (26) houdt zijn conditie op peil bij Jong PSV. De voormalige speler van de Eindhovenaren kon bijtekenen bij Heracles Almelo, maar zet in op een nieuw avontuur. Van Ooijen, die afgelopen seizoen tot 23 competitiewedstrijden kwam voor de Almeloërs, heeft inmiddels meerdere aanbiedingen ontvangen. In afwachting van een nieuwe club traint de middenvelder tijdelijk mee op De Herdgang, een plek waaraan hij goede herinneringen bewaard.

Volledig scherm Peter van Ooijen (rechts) in duel met Mustafa Saymak van PEC Zwolle. © Pro Shots

Inui naar Betis Sevilla

Real Betis Sevilla heeft WK-ganger Takashi Inui gestrikt. De Japanner komt over van SD Eibar. Inui kwam met Japan tot de achtste finales op het WK 2018. De 30-jarige middenvelder kwam op het WK twee keer tot scoren. Eenmaal in de groepsfase tegen Senegal (2-2) en ook in de heroïsche wedstrijd tegen België in de achtste finale.

PSV legt Luuk langer vast

Volledig scherm Luuk Koopmans. © Thomas Bakker PSV heeft vertrouwen in keeper Luuk Koopmans. De komend seizoen aan MVV verhuurde goalie blijft in beeld om in in Eindhoven in de toekomst een rol onder de lat te vervullen. Zijn contract is verlengd tot medio 2020. Naast Koopmans heeft PSV ook nog keeper Hidde Jurjus verhuurd. Hij ligt tot 2021 vast in Eindhoven en speelt dit seizoen voor De Graafschap. Goalie Lars Unnerstall is ook eigendom van PSV en speelt dit seizoen voor VVV, ook op huurbasis.



Jeroen Zoet en Eloy Room zijn momenteel de eerste twee keepers van PSV. Yanick van Osch en Mike van de Meulenhof zijn de doelmannen die daarachter zitten en bij Jong PSV kunnen uitkomen.

Wereldreiziger MacDonald naar Zuid-Korea

Sherjill MacDonald houdt het na twee jaar bij Almere City FC weer voor gezien in Nederland. De Amsterdamse wereldreiziger trekt opnieuw de grens over. De 33-jarige aanvaller gaat in Zuid-Korea voetballen bij Busan IPark, dat uitkomt op het tweede niveau.'

Volledig scherm Sherjill MacDonald (links). © foto: Carla Vos

Doelman Proto naar Lazio

De Belgische doelman Silvio Proto gaat op 35-jarige leeftijd een nieuw avontuur aan. De dertienvoudig international van de 'Rode Duivels' verhuist van de Griekse topclub Olympiakos naar Lazio. Proto verbond zich voor drie jaar aan de Italiaanse ploeg uit de Serie A, waar hij voor de plek onder de lat moet gaan concurreren met de Albanees Thomas Strakosha. Proto speelde jarenlang voor Anderlecht, waarmee hij zes keer kampioen werd.

Volledig scherm Silvio Proto in actie voor Olympiakos. © REUTERS

Reservedoelman voor United

Manchester United trok met Lee Grant een nieuwe reservedoelman aan. De 35-jarige Engelsman, die afgelopen seizoen met Stoke City degradeerde uit de Premier League, heeft David de Gea en Sergio Romero voor zich in de rangorde bij ManUnited.

Sevilla haalde met Tomás Vaclik eveneens een nieuwe keeper. De Tsjechische international komt over van FC Basel. Vaclik (29) verbond zich voor drie jaar aan Sevilla.

Dortmund wil Real-talent huren

Borussia Dortmund wil het Marokkaanse talent Achraf Hakimi (19) op huurbasis overnemen van Real Madrid. Hakimi, die links- en rechtsback kan spelen, was met Marokko ook actief op het WK. Volgens Bild willen de Duitsers ook een optie tot koop bedingen.

Volledig scherm Achraf Hakimi in actie voor Marokko op het WK. © Getty Images

Weg open voor Magallán



Boca Juniors heeft zich versterkt met verdediger Carlos Izquierdoz van Santos Laguna. Hierdoor lijkt de weg voor Lisandro Magallán (24) open om te verkassen naar Ajax. De Amsterdammers zijn al rond met Magallán en hij is ook al gekeurd, maar Boca wilde eerst een vervanger halen.

Volledig scherm Lisandro Magallán. © Getty Images

Guti weer van Real Madrid naar Besiktas

Hij deed het acht jaar geleden als speler en nu maakt Guti als trainer dezelfde overstap. De 41-jarige Spanjaard verhuist van Real Madrid naar Besiktas, waar hij assistent wordt van hoofdcoach Senol Günes. Guti krijgt bij de Turkse topclub te maken met twee Nederlandse voetballers, Ryan Babel en Jeremain Lens.

Volledig scherm Guti. © Getty Images De sierlijke middenvelder speelde het grootste deel van zijn carrière voor Real Madrid. In bijna 550 wedstrijden kwam Guti tot 77 doelpunten. Hij won met de 'Koninklijke' onder meer vijf landstitels en drie keer de Champions League. De Spaanse international ging in 2010 naar Besiktas, waarmee Guti in zijn eerste seizoen de Turkse beker won. Een paar maanden later moest Guti vertrekken uit Istanbul en zette hij een punt achter zijn voetbalcarrière.

'Spoedoverleg over Ronaldo in Madrid'

De geruchten over een mogelijk vertrek van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid worden steeds sterker. Volgens Spaanse en Italiaanse media heeft voorzitter Florentino Perez van de Spaanse topclub Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van de Portugese sterspeler, ontboden voor spoedoverleg. Een sensationele transfer naar Juventus zou het belangrijkste gespreksonderwerp zijn. De Italiaanse kampioen zou bereid zijn om 120 miljoen euro voor de inmiddels 33-jarige aanvaller uit te trekken.

Ronaldo liet na de gewonnen finale van de Champions League tegen Liverpool meer dan eens doorschemeren uit Madrid te willen vertrekken. Hij zou hem onder meer dwarszitten dat hij als vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar minder verdient dan Neymar bij Paris SG en Lionel Messi bij Barcelona.

Ronaldo is met 451 doelpunten 'all time' topscorer van Real Madrid. Hij won met de club vier keer de Champions League. Ronaldo werd met de nationale ploeg op het WK in Rusland in de achtste finale uitgeschakeld door Uruguay. Portugal is nog wel de regerend Europees kampioen.

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini reageerde al enthousiast op de mogelijke komst van Ronaldo. ,,Het zou prachtig zijn voor de Italiaanse competitie als een speler van dit kaliber in ons land komt voetballen. Een jaar of vijftien geleden was de Serie A toonaangevend in Europa. Dit zou een begin kunnen zijn voor een nieuwe bloeiperiode.'' Ronaldo verruilde in 2009 Manchester United voor Real Madrid.