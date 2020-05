Weghorst deelt met Wolfsburg pak slaag uit aan Bosz’ Leverkusen

Wolfsburg, waar Wout Weghorst de gehele wedstrijd in de spits stond, leidde halverwege met een doelpunt verschil. De Kroaat Marin Pongracic kopte de bal uit een door Maximilian Arnold genomen vrije trap kort voor rust in het doel. Arnold verdubbelde in de 64e minuut vanuit een van richting veranderde vrije trap de voorsprong. Even daarna zorgde Renato Steffen met zijn hoofd voor de 0-3. De vierde treffer viel weer uit een dood spelmoment. Pongracic kopte wederom raak uit een vrije trap van Arnold. Kort voor tijd scoorde Julian Baumgartlinger tegen.



Leverkusen had de eerste twee duels na het weer opstarten van de competitie gewonnen, van Werder Bremen (1-4) en Borussia Mönchengladbach (1-3).