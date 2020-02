Weghorst kijkt al uit naar EK: ‘Zou heel bijzonder zijn daar straks te staan’

Dit was alweer je derde hattrick in de Bundesliga. Dat gaat lekker, toch?

,,Ja, het was een mooi weekendje voor me. En wel even lekker ook. Ik heb een tijdje lopen sukkelen met pijntjes in mijn hamstring en enkel. Daardoor kon ik nooit honderd procent trainen. In overleg met de trainer heb ik anderhalve wedstrijd overgeslagen. Tegen Hoffenheim viel het net weer helemaal samen. Ik voelde me goed, ben weer helemaal fit en dan weet ik dat ik ook weer kan scoren. Dat was namelijk even geleden.”