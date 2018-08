Weghorst: Kopstoot? Ik viel voorover

Onder luid applaus van het thuispubliek liep de zomeraanwinst kort na het incident naar de kant. Niet met het schaamrood op de kaken, maar - dankzij tussenkomst van de videoscheidsrechter - om plaats te maken voor invaller Daniel Ginczek.



,,Het was geweldig hoe het publiek reageerde, dat geeft me vertrouwen", zegt Weghorst tegen de Wolfsburger Allgemeine. ,,Ik geef altijd alles, speel met passie. Dat lijken de mensen hier te waarderen." Dat zijn vervanger Ginczek in de slotfase de winnende goal maakte tegen Schalke 04 (2-1), vindt Weghorst niet erg. ,,We doen het met zijn allen en hebben iedereen nodig om wedstrijden te winnen."



Zijn bewaker Matija Nastasic mocht na een wilde tackle met een directe rode kaart gaan douchen. Hetzelfde lot leek vijf minuten later Weghorst beschoren, toen hij als een stier met zijn hoofd tegen de schouder van Guido Burgstaller beukte. Arbiter Patrick Ittrich zag er een kopstoot in en trok meteen rood. Op aandringen van de VAR werd die beslissing teruggedraaid.



Van een kopstoot was geen sprake, vindt Weghorst. ,,Ik viel voorover. Dat zag er niet fraai uit, maar het was zeker geen kopstoot. Dat heb ik de scheidsrechter ook meteen verteld. Toen ik van het veld liep hoopte ik al dat Ittrich op de beelden zou zien dat het geen rood was. Ik ben blij dat hij het ook zo zag."