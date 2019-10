Weghorst redt punt voor Wolfsburg, Finnbogason frustreert Bayern

Weghorst, door bondscoach Ronald Koeman nog niet goed genoeg bevonden voor Oranje, is bij Wolfsburg de onomstreden nummer één in de spits. De 27-jarige Tukker maakte in Leipzig alweer zijn vijfde doelpunt van het seizoen. In de 82ste minuut was hij er als de kippen bij om een voorzet van William binnen te werken. Leipzig was vlak na rust op voorsprong gekomen via Timo Werner. Maar de thuisploeg liet door de late goal van Weghorst twee dure punten liggen in de strijd om de landstitel. Het verrassende VfL Wolfsburg, waar ook Jeffrey Bruma de negentig minuten vol maakte, heeft na acht speelrondes zelfs een punt meer dan de ploeg van trainer Julian Nagelsmann.

Bayern profiteert niet

Bayern München kon niet profiteren van de misstap van de concurrent. In Augsburg bleef de recordkampioen steken op 2-2 door een late goal van Alfred Finnbogason. De ex-spits van SC Heerenveen zorgde in blessuretijd voor een volksfeest in Augsburg.



In Augsburg liet Bayern zich in het begin én het einde van de Beierse derby verrassen. Marco Richter zette de thuisclub, waar Jeffrey Gouweleeuw op de bank bleef, al na 28 seconden op 1-0.



Met een doelpunt waarop de vorig seizoen in München afgezwaaide Arjen Robben patent had, zorgde Serge Gnabry vlak na rust voor de ommekeer. De international van Duitsland trok vanaf rechts naar binnen om vervolgens met zijn linker de bal in de verre hoek te leggen: 1-2. Gnabry was voor rust ook al de aangever 1-1 Robert Lewandowski, die zijn twaalfde goal van het seizoen maakte.