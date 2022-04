Weghorst vs Krul in degradatiestrijd en Aké vs Van Dijk in titelstrijd

Samenvatting Liverpool stort na geweldige eerste helft in, maar ligt wel op koers voor halve finales

In een wedstrijd met twee gezichten heeft Liverpool goede zaken gedaan in de kwartfinales van de Champions League. Op bezoek bij Benfica leek Liverpool op een grote overwinning af te stevenen, maar knokten de Portugezen zich in de tweede helft knap terug. Het duel eindigde door een treffer van Luis Díaz alsnog in een ruime overwinning voor Liverpool: 1-3.

