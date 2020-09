Weinig spektakel bij Eibar en Celta: doelpuntloos gelijkspel

De Bruyne ook bij Britse vakbond PFA speler van het jaar

8 september Kevin De Bruyne is door de Britse spelersvakbond PFA uitgeroepen tot speler van het jaar. De Belgische spelmaker van Manchester City kreeg van zijn voetbalcollega’s de meeste stemmen. Liverpool-verdediger Virgil van Dijk, die vorig jaar de prijs in ontvangst mocht nemen, was een van de zes genomineerden.