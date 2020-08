Welke club heeft komend seizoen de mooiste shirts?

Viitorul Roemeense legende Hagi stapt op als trainer bij eigen club

21:10 Gheorghe Hagi is opgestapt als coach van de Roemeense voetbalclub Viitorul Constanta. De voormalige international, een icoon in eigen land, heeft dat na overleg met de voorzitter zelf besloten. Hij vond de prestaties in het afgelopen seizoen niet goed genoeg.