Welke prijs kan Van Dijk nu weer winnen?

Ballon D'Or voor dummiesVirgil van Dijk maakt kans op de Ballon d’Or. Maar hij had dit jaar toch al een prijs gewonnen bij UEFA? Of was het de FIFA? Voor wie de weg een beetje kwijt is tussen alle awards, hierbij een korte uitleg over wat er vanavond op het spel staat.

Wat kan Van Dijk precies winnen?

De Gouden Bal, oftewel de Ballon d’Or. De verkiezing werd tenslotte door het blad France Football in 1956 – toen Stanley Matthews de beste was - in het leven geroepen. Aanvankelijk ging het om een verkiezing voor Europees voetballer van het jaar. Vanaf 1995 mochten echter ook niet-Euopeanen worden gekozen. Eerst nog op voorwaarde dat ze in Europa speelden, maar dat laatste hoeft sinds 2007 ook niet meer.

Tussen 2010 en 2015 heette de award overigens de FIFA Ballon d’Or, maar aan de samenwerking tussen de wereldvoetbalbond en France Football kwam al snel weer een einde.

Maar de FIFA reikt toch ook een prijs uit?

Jazeker. De FIFA heeft sinds 1991, toen Lothar Matthäus als eerste de verkiezing won, zijn eigen feestje. Na de korte fusie met France Football wordt deze prijs uitgereikt op The Best FIFA Football Awards. Dat gebeurde op 23 september van dit jaar op een poenig gala in Milaan. Lionel Messi bleef de andere twee genomineerden, Virgil van Dijk en Cristiano Ronaldo, voor.

Volledig scherm Lionel Messi op het FIFA gala waar hij Van Dijk dit jaar voor bleef in de verkiezing van de wereldvoetbalbond. © AFP

Van Dijk won dit jaar toch ook een award?

Klopt. De Oranje-international stond op 29 augustus van dit jaar in Monaco te stralen toen hij werd uitgeroepen tot UEFA Men’s Player of the Year, oftewel Europees voetballer van het jaar. Want uiteraard heeft ook de Europese voetbalbond zijn eigen verkiezing. Deze bestaat sinds 2011. Messi won de eerste keer, maar werd dit jaar tweede achter Van Dijk. Sportjournalisten en coaches die vorig seizoen met hun club in de Champions League en Europa League speelden, mochten stemmen. Van Dijk werd de eerste Nederlander die de meeste stemmen kreeg.

Volledig scherm Virgil van Dijk poseert met de UEFA Men's Player of the Year Award. © UEFA via Getty Images

Hoe zit dat met de Ballon d’Or?

Die is al zeven keer gewonnen door een Nederlander. Johan Cruijff (1971, 1973 en 1974) en Marco van Basten (1988, 1989 en 1992) werden zelfs drie keer gekozen tot (Europees) voetballer van het jaar. Ruud Gullit was in 1987 de beste. Een jaar later werd hij tweede achter Van Basten en maakte Frank Rijkaard als nummer drie het Oranje-feest compleet. Voor de Ballon d’Or wordt gestemd door journalisten, bondscoaches en aanvoerders van nationale ploegen.

Volledig scherm Marco van Basten won de Ballon d'Or drie keer. © Gratis

Maakt Van Dijk een kans?

Hij is net als Matthijs de Ligt, Georginio Wijnaldum, Donny van de Beek en Frenkie de Jong één van 30 genomineerden. Maar volgens de bookmakers is Messi de grote favoriet. Er komt hoe dan ook een nieuwe winnaar. Luka Modric, die vorig jaar alle verkiezingen won, is dit keer niet genomineerd.

Volledig scherm Luka Modric met de Ballon d’Or die hij vorig jaar won. © AP