Wenger gaat praten met Bayern München: ‘Ik had wat tijd nodig om na te denken’

,,Het verhaal in de krant verbaast me nogal”, zei de 70-jarige Fransman, die vorig jaar na een dienstverband van 22 seizoenen stopte bij Arsenal. ,,Woensdag werd ik gebeld door Karl-Heinz Rummenigge, de bestuursvoorzitter van Bayern. Ik kon op dat moment niet opnemen, maar heb uit beleefdheid teruggebeld. Hij zat toen in de auto op weg naar de wedstrijd tegen Olympiakos. We hebben 4 à 5 minuten gepraat. Hij vertelde dat ze Hansi Flick voor twee wedstrijden hadden aangesteld als interim-trainer. Rummenigge vroeg me of ik interesse heb, omdat ze een coach zoeken. Ik antwoordde dat ik wat tijd wilde om daarover na te denken. We hebben afgesproken dat we volgende week gaan praten, omdat ik tot zondag in Doha zit. Dat is het ware verhaal.”