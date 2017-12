Wenger houdt van sumoworstelen: 'Daar is geen blijdschap bij zege'

Nu heeft ook Arsenal-coach Arsène Wenger zich over het incident uitgesproken. ,,Dit kan gebeuren. Het is wel grappig, want de media pompt een duel als dit op tot een zaak van leven op dood en dan krijg je dit. Het is ons overkomen, het is Manchester overkomen. Het is jammer, want je wilt dat iedereen 100 procent geeft op het veld en daarna een engeltje is."



Wenger grijpt ook nog terug naar zijn tijd als coach in Japan. ,,Het is lastig om het feest te zien als je verloren hebt. Toen ik in Japan was, hield ik van het sumoworstelen, omdat je nooit wist wie er gewonnen had. De winnaar liet nooit blijdschap blijken, omdat er enorm veel respect voor de tegenstander was."