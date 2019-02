Wereldgoal van Wijnaldum brengt Liverpool terug aan kop

Door Geert Langendorff



Onvermoeibaar rende Wijnaldum over het veld. Vooruit om de aanvallers te helpen. Achteruit om, net op tijd, de bal ontfutselen van een speler van Bournemouth. Soms op een drafje, meestal in volle sprint. Het imponerende loopwerk tastte zijn vernuft niet aan. Met gevoel strooide hij met passjes. Zijn hoogtepunt vormde een schitterende boogbal, tot genot van de uitgelaten supporters van Liverpool op Anfield.



De international geldt net als landgenoot Virgil van Dijk voor trainer Jürgen Klopp als een onmisbare schakel. Op het middenveld bewaart hij de balans, zowel offensief als defensief. Wijnaldum valt echter nooit echt op. Meer flamboyante ploeggenoten als Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané halen de achterpagina’s van de Britse kranten. Vanmiddag brak hij met deze traditie. Wijnaldum was onbetwist de beste man op het veld.



Zijn glansrol volgde op twee remises tegen achtereenvolgens Leicester City (1-1) en West Ham United (1-1). Het puntenverlies zorgde voor extra druk op Liverpool, dat een voorsprong van vijf punten op Manchester City zag slinken tot drie. Uitgerekend op deze duels kon Wijnaldum zijn stempel niet drukken. Tegen Leicester City speelde hij weliswaar, maar door de naweeën van een knieblessure kon hij het verschil niet maken. Bij West Ham ontbrak hij volledig.

Zijn afwezigheid in het London Stadium deed zich voelen. Fabinho noch Naby Keita beschikte over de actieradius en het vernuft van Wijnaldum. Het duo was verantwoordelijk voor de goal van The Hammers. De druk op Liverpool nam zichtbaar toe. Klopp, tot dan toe een toonbeeld van optimisme, kon amper nog lachen. Tegen Bournemouth, mede dankzij Wijnaldum, liet de ploeg zien de jacht op de landstitel niet te hebben opgegeven.

Liverpool begon moeizaam. De eerste grote kans was voor Bournemouth, waarbij Nathan Aké in de basis stond. Toen de spelers de zenuwen in bedwang kregen, veranderde het spelbeeld. The Reds vonden hun verloren gewaande vorm van voor de jaarwisseling terug. Hoe diep de frustratie over de lastige fase zat, maakte Mané duidelijk. Toen de aanvaller een voorzet van James Milner met het hoofd binnen kogelde (1-0), vierde hij die treffer vloekend en tierend.

Het doelpunt van Mané haalde het laatste restje angst weg bij Liverpool. Het niveau ging drastisch omhoog. Wijnaldum kreeg het publiek vervolgens op de banken met een geniale ingeving. Na ruim een halfuur zag Andy Robertson hem het strafschopgebied binnen rennen. Wijnaldum controleerde diens lange trap van achteruit, controleerde de bal en wipte die met een boog over doelman Artur Boruc (2-0).

Daarmee was de wedstrijd gespeeld, al maakte Salah er na rust nog 3-0 van. Wijnaldum kreeg een kwartier voor tijd van Klopp een publiekswissel. Getuige het daverende applaus voor hem was voor iedereen op Anfield duidelijk aan wie ze de broodnodige zege dankten. Liverpool neemt door de overwinning de koppositie over van Manchester City. De voorsprong bedraagt drie punten.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum lobt terwijl Nathan Aké alleen kan toekijken. © Getty Images

Volledig scherm Georginio Wijnaldum © Action Images via Reuters

Volledig scherm Divock Origi © AFP

Volledig scherm Mohammed Salah © BSR Agency

Volledig scherm Virgil van Dijk © Action Images via Reuters

Volledig scherm Sadio Mané © BSR Agency

Volledig scherm Jürgen Klopp © Action Images via Reuters