Wereldkampioen Frankrijk met alle sterren naar duels met Duitsland en Oranje

Frankrijk neemt het donderdag 6 september op als huidige wereldkampioen tegen Duitsland, de wereldkampioen van 2014. Drie dagen later, op zondag 9 september, is in het Stade de France de confrontatie tussen Frankrijk en Nederland.



Oranje kwam in de afgelopen kwalificatie voor het WK 2018 twee keer uit tegen Frankrijk, maar verloor toen twee keer: in Amsterdam werd het 0-1 voor de Fransen en in het Stade de France in Parijs verloor Oranje met 4-0.