Wereldsterren kiezen ideale elf; Puyol stelt Robben op, Casillas kiest Van Basten

Johan Cruijff is door de prominenten ook niet vergeten. Manchester United-legende Eric Cantona zette hem rechts op het middenveld, naast Xavi, Diego Maradona en Zinédine Zidane. Het Braziliaanse fenomeen Ronaldo koos opvallend genoeg voor dezelfde middenlinie.



Iker Casillas toont met zijn droomelftal aan over het nodige historische besef te beschikken. De oud-goalie van Real Madrid koos voor legendes uit vervlogen tijden als Franco Baresi, Matthias Sammer en Lothar Matthäus. Ook ruimde Casillas basisplaatsen in voor Marco van Basten en Ruud Gullit.



Het zal geen verbazing wekken dat Lionel Messi de meest gekozen speler in de ideale elftallen van Marca bleek. De Argentijn kwam in negen van de zestien droomteams voor.