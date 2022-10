‘Werkweigeraar’ Cristiano Ronaldo gooide bewust een steen richting het fragiele bouwwerk van Erik ten Hag

Met video Ophef om weglopende Cristiano Ronaldo: 'Die capriolen zijn onaccepta­bel’

Manchester United versloeg Tottenham Hotspur met 2-0, maar na afloop ging het vooral om een actie van bankzitter Cristiano Ronaldo. De Portugese superster liep namelijk in de 89ste minuut de catacomben van Old Trafford in toen hij zag dat hij niet meer zou invallen. Volgens The Athletic zou CR7 zelfs linea recta het stadion zijn uitgelopen.

18:01