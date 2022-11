Werkweigering Rick Karsdorp bij AS Roma: verzoening met José Mourinho lijkt uitgesloten

met video Doelpunt van het jaar? Voetballer met geampu­teerd been gaat viraal met wereldgoal

Je moet de beelden zien om het te kunnen geloven, maar wat de geamputeerde Poolse voetballer Marcin Oleksy deze week presteerde is werkelijk fenomenaal. Zijn geweldige omhaal op één been gaat viraal. Is dit het doelpunt van het jaar?

8 november