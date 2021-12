Wervelend City deelt zevenklapper uit aan Leeds, Aké viert mee in feestvreugde met kopgoal

Het regende kansen in de beginfase. Nadat Bernardo Silva er eerst nog niet in slaagde om te profiteren van een fout in de opbouw van Diego Llorente, was Phil Foden even later wel succesvol na opnieuw slecht optreden van de Leeds-verdediging. Jack Grealish zorgde een paar minuten later met zijn tweede competitietreffer al voor de vroege 2-0 voorsprong. Na een half uur spelen maakte Kevin De Bruyne er met een bekeken schot langs doelman Illan Meslier 3-0 van.