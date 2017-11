West Ham United ontslaat Bilic

Bilic verloor zaterdag in het eigen Olympisch Stadion kansloos van Liverpool (1-4). Niet alleen Bilic ruimt het veld in Londen, ook zijn assistenten Nikola Jurcevic, Edin Terzic, Julian Dicks en Miljenko Rak moeten hun biezen pakken. Bilic had de ambitieuze ploeg uit Londen ruim twee jaar onder zijn hoede en eindigde in zijn eerste seizoen knap als zevende in de hoogste voetbalklasse van Engeland. De Kroaat was eerder trainer van Hajduk Split, Lokomotiv Moskou, Besiktas en de nationale ploeg van Kroatië.



Zonder de naam van West Ham United te noemen, liet Moyes vandaag in Engelse media al weten wel oren te hebben naar de baan van Bilic. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik coach wil blijven. Dus als zo'n mogelijkheid zich aandient, dan zeg ik geen nee.''



Moyes zit zonder werk sinds de degradatie van Sunderland aan het einde van het vorige seizoen. Hij was eerder trainer van Everton, Manchester United en Real Sociedad.