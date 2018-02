West Ham United schorst hoofdscout om racisme-rel

Premier League-deadline breekt weer transferrecords

9:30 De clubs uit de Engelse Premier League hebben op de laatste dag van de winterse transferperiode nog even diep in de buidel getast. Er is voor 171 miljoen euro aan nieuwe spelers gekocht, een record. Het bracht de totale uitgave in transfermaand januari op 491 miljoen euro, ook een nieuw record. Dat meldde de BBC op basis van de cijfers van de sportaccountants van Deloitte.