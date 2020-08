Wie is jouw favoriet voor de eindzege in Lissabon?

Samenvatting Dramati­sche start voor Brugge en Vormer met thuisneder­laag tegen Charleroi

8 augustus Club Brugge heeft in de seizoensopener tegen Charleroi een pijnlijke nederlaag geleden. De ploeg van Ruud Vormer ging in eigen huis met 0-1 onderuit. De landskampioen ging in de eerste twee officiële duels na de coronabreak onderuit.