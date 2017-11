Wie volgen El Ahmadi en Ziyech naar het WK?

Zwitserland houdt Noord-Ierland van scoren af en plaatst zich voor het WK

20:38 Zwitserland doet voor de vierde keer op rij mee aan het wereldkampioenschap voetbal. Het team van coach Vladimir Petkovic had het in de play-offs lastig met Noord-Ierland, dat na de nederlaag van donderdag in Belfast (0-1) moest winnen om het WK te bereiken. Dat lukte niet. Op een door regen slecht bespeelbaar veld in Basel bleef het 0-0.