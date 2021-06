Wie volgt Haaland op als Golden Boy? Vijf Nederlanders zijn genomineerd

Ajax is wat betreft de eredivisieclubs de hofleverancier voor de lijst met honderd talenten. Ryan Gravenberch en Jurriën Timber, beiden met Oranje actief op het EK, zijn twee van de genomineerden. Net als Devyne Rensch en Lassina Traoré. AZ, PSV en Vitesse leveren allemaal één speler af: Myron Boadu, Mohamed Ihattaren en Armando Broja. Laatstgenoemde werd het afgelopen seizoen door Vitesse gehuurd van Chelsea.



Het zevental eredivisiespelers bevindt zich in een zeer fraai gezelschap. Onder de honderd talenten zijn onder anderen ook Pedri (FC Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Jamal Musiala (Bayern München), Mason Greenwood (Manchester United), Eduardo Camavinga (Stade Rennes) en Jude Bellingham (Borussia Dortmund) te vinden. Een van de honderd talenten wordt aan het einde van het jaar uitgeroepen tot de opvolger van Erling Haaland. De Noorse spits van Borussia Dortmund werd vorig jaar gekozen tot Golden Boy.



De Golden Boy-award wordt sinds 2003 uitgereikt door de Italiaanse sportkrant Tuttosport. Rafael van der Vaart was in 2003 de eerste winnaar. In 2018 won Matthijs de Ligt. Andere winnaars zijn onder anderen Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Sergi Agüero (2007), Paul Pogba (2013) en Kylian Mbappé (2017).