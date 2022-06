Wiegman ziet Engeland winnen na overlijden van haar zus: ‘Ik ben de speelsters zo dankbaar voor hun steun’

Chloe Kelly stond bijna een jaar aan de kant met een kruisbandblessure, maar de talentvolle aanvalster van Manchester City werd door Wiegman toch opgenomen in de EK-selectie en maakte dat vertrouwen waar. Ze maakte in de 62ste minuut de 1-0 voor Engeland, dat via Rachel Daly in de 66ste minuut direct op een 2-0 voorsprong kwam. Via een eigen doelpunt van de Belgische keepster Nicky Evrard werd het in de 82ste minuut nog 3-0. Met een kansenverhouding van 25-5 (10-1 op doel) viel die uitslag nog laag uit.



Wiegman was blij met de zege, maar vooral dankbaar voor de steun die ze afgelopen week kreeg van haar speelsters. ,,Ze hebben me zo fantastisch gesteund. De aanvoerders kwamen naar me toe en vroegen of ze met rouwbanden mochten spelen om mij te steunen. Ze zijn zulke geweldige mensen en het laat zien hoe hecht we zijn in dit team, inclusief de complete staf. Het was een geweldig gebaar en ik weet zeker dat mijn zus trots zou zijn geweest", zei Wiegman, die het trainingskamp in St. James’ Park vorige week moest verlaten om bij het afscheid van haar zus te zijn.