Wijnaldum bedankt Van Aanholt voor vervroegd kerstcadeau

3e wereldtitel op rij Real Madrid voltooit 'hat­trick’ bij WK voor clubs

19:21 Real Madrid heeft voor de derde keer op rij -en voor de vierde keer in vijf jaar- het wereldkampioenschap voor clubs gewonnen. De Europese vertegenwoordiger aan het toernooi was in de finale veel te sterk voor 'thuisclub’ Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten: 4-1.