Wijnaldum blij met forse concurrentie bij Liverpool: 'Nodig om City te verslaan'

,,Ik moet lachen om alle speculaties", vertelt Wijnaldum aan The Guardian over de geruchten dat hij wilde vertrekken bij Liverpool. ,,Ik las ook dat de club aan mij had gevraagd om te vertrekken. Ik heb nooit zulke gesprekken gehad. Mensen die van buitenaf naar Liverpool kijken, zien de aankopen en roepen dat de huidige spelers weg moeten. Maar Liverpool zal altijd goede spelers kopen, zelfs als ze al goede spelers hebben. Zo werkt het."



Liverpool rekende zondag eenvoudig af met West Ham United (4-0) en trainer Jurgen Klopp liet in de tweede helft Daniel Sturridge, Xherdan Shaqiri en Jordan Henderson invallen terwijl Fabinho en Adam Lallana zelfs mochten blijven zitten. De breedte van de selectie is volgens Wijnaldum essentieel om de aanval te openen op Manchester City. ,,We hebben de kwaliteit, maar die kwaliteit hadden we vorig seizoen ook al. Als City net zo gaat spelen als vorig jaar (slechts twee verliespartijen red.) dan wordt het heel moeilijk. Je kan het je niet veroorloven om punten te laten liggen. Dat is heel moeilijk, maar ik kijk wel uit naar die strijd. We gaan er voor."