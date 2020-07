Wijnaldum en Van Dijk krijgen kampioensbeker op tribune fanatieke supporters

Video Hoe Arsenal en Liverpool in 1989 de meest bizarre kampioens­wed­strijd ooit speelden

13:10 Het duel tussen Arsenal en Liverpool is vanavond (21.15 uur) niet veel meer dan een club die Europees voetbal probeert veilig te stellen tegen een club die al lang en breed kampioen is. Maar hoe anders was dat in 1989. Op 26 mei 1989 speelden de twee ploegen tegen elkaar in de laatste speelronde van de competitie terwijl beide ploegen nog kampioen konden worden. Het werd een legendarische wedstrijd met hoofdletter L.