'Wijnaldum is een briljante speler als aanvallende middenvelder'

nieuwe rolGeorginio Wijnaldum krijgt een aanvallende rol bij Liverpool. Coach Jürgen Klopp ziet de international graag als dieper spelende middenvelder. Hij wordt morgen al in die positie opgesteld in de return van de kwartfinales van de Champions League. Liverpool verdedigt bij Manchester City een 3-0 voorsprong.

,,Je hebt meer verantwoordelijkheden omdat je de tweede of soms de eerste man bent in de opbouw. De coach heeft me in de voorbereiding op het seizoen al in die positie laten spelen en zei toen al dat er een moment zou komen dat het ook echt zou gebeuren. Dat moment is nu aangebroken'', aldus Wijnaldum, die vaker de bal zal krijgen en aanvallende impulsen moet geven.

Afgelopen weekeinde tegen Everton (0-0) speelde Wijnaldum naar volle tevredenheid van Klopp al in zijn nieuwe rol. Hij had van alle spelers het meeste balbezit. ,,Gini is een briljante speler voor een aanvallende middenvelder. Hij is creatief, behendig met de bal en heeft een goed inzicht. Ook is hij fysiek sterk en zijn optreden tegen Everton beviel me. Hij speelde zeer volwassen'', zei de trainer.

Van Dijk

Volgens Virgil van Dijk is de kwartfinale nog niet beslist. ,,Het is een wat rare situatie dat we hiernaartoe komen met een voorsprong van 3-0. We moeten de wedstrijd in gaan met het idee dat het nog 0-0 is en dat we moeten winnen. We hebben de kwaliteiten om doelpunten te maken'', aldus de aanvoerder van Oranje.

Van Dijk houdt met elk scenario rekening, ook met een vroege achterstand. ,,Het is belangrijk om rustig te blijven en niet in paniek te raken. We gaan er ook niet van uit dat we snel een treffer tegen krijgen.''